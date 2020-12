Cagliari-Inter, ore 12.30: le formazioni ufficiali (Di domenica 13 dicembre 2020) Le scelte ufficiali di Di Francesco e Conte per il lunch match dell'11ª giornata di Serie A tra Cagliari e Inter Leggi su 90min (Di domenica 13 dicembre 2020) Le sceltedi Di Francesco e Conte per il lunch match dell'11ª giornata di Serie A tra

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - Inter : ?? | CAGLIARI Eccoci alla Sardegna Arena ????? #CagliariInter ?? #FORZAINTER ???? - DiMarzio : #SerieA, le possibili scelte di #Conte in vista di #CagliariInter - UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - _SiGonfiaLaRete : #CagliariInter, le formazioni ufficiali: si rivede #Eriksen, tra i sardi c’è #Pavoletti -