Cagliari-Inter, l’inizio slitta di 15 minuti: il motivo (Di domenica 13 dicembre 2020) Si sta giocando il lunch match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, in campo Cagliari e Inter, l’inizio della sfida è slittato di 15 minuti. E’ una partita importante per la squadra di Antonio Conte che ha intenzione di accorciare dalla vetta, è reduce dalla dolorosa eliminazione in Champions League, ma in campionato può essere considerata una sicura candidata alla vittoria dello scudetto. Cagliari-Inter, slitta di 15 minuti La partita tra Cagliari e Inter è iniziata con 15 minuti di ritardo. Il motivo? Problemi tecnici della regia televisiva. Poi la sfida ha preso il via e ha regalato tantissime emozioni già nei primi minuti, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 dicembre 2020) Si sta giocando il lunch match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, in campodella sfida èto di 15. E’ una partita importante per la squadra di Antonio Conte che ha intenzione di accorciare dalla vetta, è reduce dalla dolorosa eliminazione in Champions League, ma in campionato può essere considerata una sicura candidata alla vittoria dello scudetto.di 15La partita traè iniziata con 15di ritardo. Il? Problemi tecnici della regia televisiva. Poi la sfida ha preso il via e ha regalato tantissime emozioni già nei primi, ...

