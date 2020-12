Via libera dall'agenzia americana all'antidoto sviluppato dalla Pfizer (Di sabato 12 dicembre 2020) Via libera dalla Fda al vaccino sviluppato dalla Pfizer: l'antidoto, spiega Trump, verrà somministrato dalle prossime 24 ore. Fda approva vaccino Pfizer, Trump: “Vaccinazioni tra meno di 24 ore” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 12 dicembre 2020) Viaa Fda al vaccino: l', spiega Trump, verrà somministratoe prossime 24 ore. Fda approva vaccino, Trump: “Vaccinazioni tra meno di 24 ore” su Notizie.it.

enpaonlus : L’orsa Jj4 resta libera, il consiglio di Stato sospende l’ordinanza di cattura disposta dalla provinc…… - FMCastaldo : Grazie all'impegno del Presidente #Conte in Europa otteniamo il via libera al #RecoveryFund. Umiltà, dedizione, ser… - M5S_Europa : ???????????? L’Europa unita è più forte dei veti e degli egoismi. L’accordo raggiunto al @EUCouncil dà il via libera al b… - Tg1Raiofficial : Dopo il Consiglio europeo che ha dato il via libera a bilancio e #RecoveryFund con 209 miliardi destinati all'Itali… - NewsMondo1 : Fda, via libera al vaccino Pfizer-BioNTech. Trump: “Vaccinazioni già nelle prossime ore” -