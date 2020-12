Tomorrowland – cast | trama ed altro sul film con George Clooney

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 12 dicembre 2020) “”, titolo che tradotto letteralmente indica “il mondo di domani”, agli appassionati di musica dance, potrebbe far pensare si tratti di un documentario sul celeberrimo festival che accoglie i più importanti DJ di tutto il mondo ogni anno. In realtà si tratta di qualcosa di molto diverso. E’ undi fantascienza incentrato su un mondo futuro, il tutto per un lavoro che mostra molto bene sia il concetto di utopia che quello di distopia. A produrlo la Disney, azienda d’intrattenimento come sempre attenta nel creare contenuti per ragazzini ed adolescenti.e critica del” è stato diretto da Brad Bird e sceneggiato dallo stesso regista in compagnia di Damon Lindelof. Ilinclude: ...