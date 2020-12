'The Last of Us: Parte II e i giochi realizzati con il crunch non meritano il premio Best Direction' (Di sabato 12 dicembre 2020) Durante gli ultimi Game Awards 2020, andati in onda pochi giorni fa, The Last of Us Parte II è riuscito a mettersi in saccoccia ben 7 premi: Game of the Year, Best Narrative, Best Audio Design, Best Performance (Laura Bailey come Abby), Innovation in Accessibility, Best Action/Adventure e un altro che sta facendo particolarmente discutere, Best Direction. I videogiocatori hanno opinioni contrastanti sul merito o meno degli altri premi, considerando le alternative proposte, ma è proprio il premio come Miglior Direzione ad aver solleticato l'interesse di Ian Walker, giornalista di Kotaku, il quale ne ha approfittato per scrivere un pezzo parecchio controverso. Secondo il proprio parere, giochi come The ... Leggi su eurogamer (Di sabato 12 dicembre 2020) Durante gli ultimi Game Awards 2020, andati in onda pochi giorni fa, Theof UsII è riuscito a mettersi in saccoccia ben 7 premi: Game of the Year,Narrative,Audio Design,Performance (Laura Bailey come Abby), Innovation in Accessibility,Action/Adventure e un altro che sta facendo particolarmente discutere,. I videogiocatori hanno opinioni contrastanti sul merito o meno degli altri premi, considerando le alternative proposte, ma è proprio ilcome Miglior Direzione ad aver solleticato l'interesse di Ian Walker, giornalista di Kotaku, il quale ne ha approfittato per scrivere un pezzo parecchio controverso. Secondo il proprio parere,come The ...

