"Sono a 1799 recite viste dal vivo. Ma se l’opera continua così non batterà mai la D’Urso"

(Di sabato 12 dicembre 2020) La vita di un grande melomane consiste essenzialmente in tre momenti distinti seppur ben collegati: un prima - in cui c’è la scoperta e lo studio del, oltre all’organizzarsi per andare a vederla (poco importa se nel teatro sotto casa o all’estero) - un durante, che è il momento in cui viene vista, vissuta e goduta - e un dopo, in cui quel godimento adrenalinico resta nel corpo e nella mente, ma il pensiero sarà rivolto sempre ad un’opera successiva, diversa, forse più bella e, perché no? Più lontana ancora. Il melomane ama quando si spengono le luci in sala e si alza il sipario, un vero e proprio momento di passaggio, sicuramente paradossale, “quello in cui il teatro – spiega all’HuffPost Alberto Mattioli, giornalista de La Stampa e grande esperto d’opera - sembra un’amante che protende le braccia dei suoi palchi per stringere il pubblico, un momento brevissimo ...