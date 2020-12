Sonia Lorenzini è una nuova concorrente del “GF Vip” (Di sabato 12 dicembre 2020) Sonia Lorenzini è la terza nuova concorrente della 25esima puntata del “Grande Fratello Vip”. L’influencer è ufficialmente una “vippona” del reality insieme ad altre due new entry: Samantha de Grenet e Filippo Nardi. Lorenzini ha mostrato un carattere molto forte, appena ha fatto ingresso nella Casa ha subito litigato con Tommaso Zorzi. I due non si considerano amici e meno di un anno fa avrebbero avuto una discussione. Sonia accusa Tommaso di aver rivelato delle inesattezze sul suo conto, Tommaso nega invece quanto dichiarato dall’influencer. Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 12 dicembre 2020)è la terzadella 25esima puntata del “Grande Fratello. L’influencer è ufficialmente una “vippona” del reality insieme ad altre due new entry: Samantha de Grenet e Filippo Nardi.ha mostrato un carattere molto forte, appena ha fatto ingresso nella Casa ha subito litigato con Tommaso Zorzi. I due non si considerano amici e meno di un anno fa avrebbero avuto una discussione.accusa Tommaso di aver rivelato delle inesattezze sul suo conto, Tommaso nega invece quanto dichiarato dall’influencer.

trash_italiano : MI AMMAZZA PENSARE CHE SONIA LORENZINI SIA LI DENTRO SOLO PER FARE UNA LITE STORICA CON TOMMASO. GIÀ SU MEDIASET EX… - GrandeFratello : Questa sera Sonia Lorenzini varcherà la Porta Rossa e inizierà la sua nuova avventura all’interno della Casa di… - checco944_ : Sonia Lorenzini morta di fama ad alti livelli. La sua versione può anche essere non totalmente inventata visto che… - Cutxmylip : Facciamo che al prossimo si manda subito al televoto e facciamo uscire subito sta sonia lorenzini o come si chiama,… - muffiniosss : RT @trash_italiano: MI AMMAZZA PENSARE CHE SONIA LORENZINI SIA LI DENTRO SOLO PER FARE UNA LITE STORICA CON TOMMASO. GIÀ SU MEDIASET EXTRA… -

Ieri dopo la puntata della trasmissione di Alfonso Signorini, nella Casa si è acceso il putiferio. I due influencer se ne sono detti di tutti i colori, riportando alla mente vecchi screzi ...

GF Vip 5, ultime news e gossip. La new entry Sonia Lorenzini si è scagliata subito contro l'influencer Tommaso Zorzi.

Ieri dopo la puntata della trasmissione di Alfonso Signorini, nella Casa si è acceso il putiferio. I due influencer se ne sono detti di tutti i colori, riportando alla mente vecchi screzi ...GF Vip 5, ultime news e gossip. La new entry Sonia Lorenzini si è scagliata subito contro l'influencer Tommaso Zorzi.