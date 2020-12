Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Non è il momento di pensare ai numeri. Dopo 11 anni amo ancora troppo questo sport” (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo sci di fondo oggi, sabato 12 dicembre, vede scattare la seconda tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Svizzera: a Davos gran vittoria di Federico Pellegrino nella sprint tl maschile, dove l’azzurro trionfa in finale in 2’17?68. In casa Italia si registrano anche il 12° posto di Francesco De Fabiani, arrivato fino alle semifinali, ed il 29° di Giacomo Gabrielli, eliminato ai quarti. Così Federico Pellegrino al sito federale: “La mia condizione di forma è molto buona, in estate, Dopo l’infortunio, avevo pensato che sarebbe stato impossibile arrivare qui in questa condizione. Ringrazio chi mi ha aiutato e sono davvero molto soddisfatto. Non penso che questo sia il tempo per i numeri, non voglio ancora contare le vittorie o i podi ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo sci dioggi, sabato 12 dicembre, vede scattare la seconda tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Svizzera: a Davos gran vittoria dinella sprint tl maschile, dove l’azzurro trionfa in finale in 2’17?68. In casa Italia si registrano anche il 12° posto di Francesco De Fabiani, arrivato fino alle semifinali, ed il 29° di Giacomo Gabrielli, eliminato ai quarti. Cosìal sito federale: “La mia condizione di forma è molto buona, in estate,l’infortunio, avevo pensato che sarebbe stato impossibile arrivare qui in questa condizione. Ringrazio chi mi ha aiutato e sono davvero molto soddisfatto. Non penso chesia il tempo per i, non vogliocontare le vittorie o i podi ...

