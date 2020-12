“Quella signora lì…” Amici | la rivelazione bomba di Maria De Filippi su Arisa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 dicembre 2020) Nella giornata di sabato 12 dicembre è andata in onda una nuova puntata di ‘20’, condotta daDe. Si è partiti innanzitutto con l’emozionante voce di Giordana Angi, ospite del talent show, che ha incantato tutti portando il suo nuovo brano. Si sono poi verificato episodi sicuramente poco piacevoli, come l’eliminazione dal programma del ballerino Riccardo e della cantante Letizia. E quest’ultima non ha ovviamente reagito affatto bene di fronte alla sconfitta. La ragazza, che faceva parte della compagine capitanata dall’insegnante di canto, è stata messa in sfida dall’ormai rivale della cantante, Rudy Zerbi, con il quale ha avuto molte discussioni nelle precedenti puntate. Letizia ha quindi sfidato Enula e il giudice Charlie Rapino, intervenuto per l’occasione per giudicare le performance canore, ...