Mauro Corona a Linea Bianca, Rai 1 infrange il Codice Etico (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo l'estromissione dello scrittore da Rai 3, la rete televisiva ammiraglia ha accolto lo scrittore friulano in una delle sue trasmissioni andando contro i provvedimenti che lo hanno colpito L'articolo proviene da Gossip e Tv.

e_eredi : @MediasetTgcom24 Il bello che la Litizzetto, ancora sta al suo posto...Mauro Corona per molto meno...lo hanno quasi preso a pedate - twitrobydesanti : @TgLa7 secondo me propone Zangrillo o Mauro Corona - GiusCandela : Mauro Corona cacciato da #cartabianca dopo l'offesa alla Berlinguer (che ha accettato le scuse) è ospite su Rai1 a… - RomaPuledrina : Ma come è possibile che Mauro Corona sia stato bannato dalla rai e sta su RaiUno? Lo rivogliamo a #cartabianca - DjMayone : Mauro Corona: “finalmente sarà un Natale intelligente”. Credo che lo sarà, se lo saranno le persone. -