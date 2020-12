L’Udinese va avanti di due gol | poi risolve Nestorovski 3-2 Giampaolo sempre più nei guai

Leggi su alfredopedulla

Una partita incredibile quella tra Torino e Udinese, con successo friulano per 3-2 dopo un'altalena di emozioni. Udinese due volte in vantaggio con Pussetto al 24' pt e De Paul al 9' st e assolutamente in controllo. Poi un assurdo blackout tra il 22' e il 23' st con errori difensivi che hanno permesso ai granata prima di accorciare con Belotti e poi di pareggiare con Bonazzoli. Ma il Toro di questi tempi è umorale e non affidabile, appena un minuto dopo il pareggio di Bonazzoli il nuovo ribaltone conabile a sfruttare un suggerimento di Pereyra. Vano il forcing finale dei padroni di casa e anche sfortuna per la traversa colpita da Rodriguez su punizione. Classifica bruttissima (appena 6 punti) epiù nei.