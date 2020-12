Killer dello Zodiaco, decrittato dopo 51 anni il messaggio in codice. Ma non svela chi è l’assassino (Di sabato 12 dicembre 2020) E’ conosciuto come “il Killer dello Zodiaco“, la sua identità è, tuttora, sconosciuta. E, fficialmente, è l’auore di 5 omicidi – anche se ne ha rivendicati 37 – compiuti a cavallo fra gli anni ’60 e gli anni ’70 in California. Ciò che lo caratterizzava, adilà dell’efferatezza dei suoi delitti, era la “firma” che il Killer dello Zodiaco lasciava: alcuni messaggi cifrati sulla cui decrittazione hanno sbattuto la testa in tanti sperando di dare un nome e un volto a questo assassino. Che ha terrorizzato la Golden Coast in quegli anni. Ora, dopo 51 anni, un team di esperti di tre Paesi è riuscito a svelare il contenuto di uno dei quattro messaggio cifrati lasciati, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) E’ conosciuto come “il“, la sua identità è, tuttora, sconosciuta. E, fficialmente, è l’auore di 5 omicidi – anche se ne ha rivendicati 37 – compiuti a cavallo fra gli’60 e gli’70 in California. Ciò che lo caratterizzava, adilà dell’efferatezza dei suoi delitti, era la “firma” che illasciava: alcuni messaggi cifrati sulla cui decrittazione hanno sbattuto la testa in tanti sperando di dare un nome e un volto a questo assassino. Che ha terrorizzato la Golden Coast in quegli. Ora,51, un team di esperti di tre Paesi è riuscito are il contenuto di uno dei quattrocifrati lasciati, ...

