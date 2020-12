Imbarazzante “non ricordo” di Toninelli al processo: tutta la testimonianza e parole di maggio 2019 (Di domenica 13 dicembre 2020) Sta facendo il giro del web il famoso “non ricordo” costante pronunciato da Toninelli in occasione del processo di Catania, che oggi ha visto protagonista anche Salvini. Al di là del botta e risposta mediatico tra i due, che vi abbiamo documentato con un altro articolo in giornata per quanto concerne le loro dichiarazioni ai giornalisti, ci sono ulteriori dettagli da prendere in considerazione. Già, perché la smemoratezza dell’ex Ministro dei Trasporti cozza con alcuni documenti del passato. Il “non ricordo” di Toninelli al processo di Catania contro il video del 2019 Andiamo con ordine, perché come si può notare dalla ricostruzione della deposizione di oggi da parte di Toninelli, il suo costante “non ... Leggi su bufale (Di domenica 13 dicembre 2020) Sta facendo il giro del web il famosocostante pronunciato dain occasione deldi Catania, che oggi ha visto protagonista anche Salvini. Al di là del botta e risposta mediatico tra i due, che vi abbiamo documentato con un altro articolo in giornata per quanto concerne le loro dichiarazioni ai giornalisti, ci sono ulteriori dettagli da prendere in considerazione. Già, perché la smemoratezza dell’ex Ministro dei Trasporti cozza con alcuni documenti del passato. Ildialdi Catania contro il video delAndiamo con ordine, perché come si può notare dalla ricostruzione della deposizione di oggi da parte di, il suo costante...

