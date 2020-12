Il cashback natalizio è la solita beffa: i soldi non basteranno per tutti (Di sabato 12 dicembre 2020) Il cashback voluto da Giuseppe Conte rischia di essere un flop. Com’è noto si tratta dell’incentivo all’uso della moneta elettronica con un premio del 10% sulle spese effettuate fino a 1500 euro dall’8 dicembre fino alla fine dell’anno. Il tutto da ottenere iscrivendosi all’app Io. cashback, lo stanziamento è insufficiente Ma c’è un intoppo, e lo svela Il Giornale. Lo stanziamento è sottostimato. Il premio è infatti un’anticipazione del cashback vero e proprio che sarà in vigore nel 2021. In questa fase sperimentale lo stanziamento è di soli 227,9 milioni. Il regolamento prevede che se la risorsa finanziaria stanziata dovesse esaurirsi il rimborso spettante verrà ridotto. In pratica se i soldi non bastano per tutti, gli ultimi arrivati non avranno il rimborso promesso ma un rimborso decurtato. Uno ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) Ilvoluto da Giuseppe Conte rischia di essere un flop. Com’è noto si tratta dell’incentivo all’uso della moneta elettronica con un premio del 10% sulle spese effettuate fino a 1500 euro dall’8 dicembre fino alla fine dell’anno. Il tutto da ottenere iscrivendosi all’app Io., lo stanziamento è insufficiente Ma c’è un intoppo, e lo svela Il Giornale. Lo stanziamento è sottostimato. Il premio è infatti un’anticipazione delvero e proprio che sarà in vigore nel 2021. In questa fase sperimentale lo stanziamento è di soli 227,9 milioni. Il regolamento prevede che se la risorsa finanziaria stanziata dovesse esaurirsi il rimborso spettante verrà ridotto. In pratica se inon bastano per, gli ultimi arrivati non avranno il rimborso promesso ma un rimborso decurtato. Uno ...

