"Ho perso la testa per lui…". GF Vip, Pupo non lo aveva mai detto. La confessione in diretta (Di sabato 12 dicembre 2020) Non ci sono stati soltanto momenti tesi e negativi durante la diretta del 'Grande Fratello Vip'. Sicuramente è stato di grande interesse il confronto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Inoltre, Giulia Salemi ha chiarito quale sia attualmente il suo rapporto con l'ex velino di 'Striscia la Notizia'. Lanciando un vero e proprio messaggio implicito anche al giovane, ha affermato di non essere assolutamente un ripiego, in questo caso dell'ex moglie di Flavio Briatore, e di avere una sua personalità. La modella italo-persiana è stata però criticata dall'opinionista Pupo, il quale le ha detto che la sta trovando ultimamente un po' troppo infantile. Considerazione che lei ha respinto al mittente. E lo stesso artista è stato protagonista con un racconto decisamente inaspettato su un episodio accadutogli ...

