Gf Vip, Gregoraci fuori dalla Casa accusa Pretelli: "Hai recitato il ruolo della vittima" - (Di sabato 12 dicembre 2020) Francesca Galici Volano stracci tra Pretelli e la Gregoraci, che fuori dalla Casa ha accusato Pierpaolo di non far seguito alle sue parole, ritrovando subito la tranquillità L'uscita di Elisabetta Gregoraci ha lasciato un solco profondo nella Casa del Grande Fratello ma soprattutto in Pierpaolo Pretelli, che con la showgirl calabrese aveva stretto un rapporto molto speciale. La Gregoraci ha scelto di abbandonare il gioco per tornare a Casa da suo figlio Narthan col quale trascorrere il Natale. Tutti pensavano che il ragazzo potesse subite un crollo emotivo come quello di Tommaso Zorzi per l'uscita di Francesco Oppini ma questa tristezza non c'è stata, anzi, Pierpaolo ...

tuttopuntotv : Elisabetta Gregoraci vs Petrelli al Grande Fratello Vip: lui ora fa la vittima? (Video) #gfvip #grandefratellovip - nathperformer : Ma scusate pierpaolo ha tutto il diritto di continuare e vivere la sua aventura nel gf vip. non ha bisogno di piang… - 1D_hug__ : Dai ma pur di leccare il culo alla gregoraci andate contro malgioglio che sappiamo tutti che persona è perché è un… - lu_nu_pi : @GrandeFratello gira e rigira anche fuori dalla casa viene sempre inquadrata la gregoraci ma non pensate sia offens… - beaaa_trixx : Avranno fatto più primi piani alla Gregoraci in una serata, che a tutti gli altri vip usciti già da tre mesi #GFVIP -