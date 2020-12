Francesco Renga | tutto pronto per la finale di All together now

Leggi su giornal

(Di sabato 12 dicembre 2020)stasera, sabato 12 Dicembre, sarà in prima serata su Canale 5 per ladi AllNow con Michelle Hunziker, J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo. In gara sono rimasti 7 concorrenti che si sfideranno per aggiudicarsi l’ambito premio di 50 mila euro. Le loro esibizioni saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone,e Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica, volti noti dello spettacolo e che quest’anno comprende anche la “giuria popolare”. I 7 concorrenti in gara sono: Kam Eki Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio ...