Francesco Oppini: chi è, anni, che lavoro fa, fidanzata, Tommaso Zorzi, Alba Parietti, Verissimo (Di sabato 12 dicembre 2020) Torna puntuale l’appuntamento del sabato con Verissimo. Insieme in studio ci saranno Francesco Oppini, uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip, e sua madre Alba Parietti. Francesco Oppini: chi è, età, che lavoro fa Francesco Oppini ha 38 anni, è nato a Torino il 6 aprile del 1982 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. E’ il figlio di Alba Parietti e del suo ex marito, attore e cabarettista, Franco Oppini. Francesco nel 2004, ancora molto giovane, ha partecipato al reality show La Fattoria. Ma ha poi decido di rinunciare alla televisione e di dedicarsi alle sua passioni: le auto e il giornalismo. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 dicembre 2020) Torna puntuale l’appuntamento del sabato con. Insieme in studio ci saranno, uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip, e sua madre: chi è, età, chefaha 38, è nato a Torino il 6 aprile del 1982 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. E’ il figlio die del suo ex marito, attore e cabarettista, Franconel 2004, ancora molto giovane, ha partecipato al reality show La Fattoria. Ma ha poi decido di rinunciare alla televisione e di dedicarsi alle sua passioni: le auto e il giornalismo. ...

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - Gio_r_gi : RT @distrettododici: francesco oppini è passato da 'cos'è harry styles' a pubblicare foto su ig con golden in sottofondo CHE GLOW UP #gfvip - Anthonyloveree1 : RT @ontherisingmoon: I nostri pensieri (e quelli di Tommaso sicuramente) su Francesco Oppini ieri sera: #gfvip - sonfattacosi : Francesco Maria Oppini sei un cuore! Che vuole fare infartare il mio! #gfvip -