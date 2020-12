Ex di Elisabetta Gregoraci fa un complimento a Dayane Mello | ecco cosa ha detto Francesco Bettuzzi

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 12 dicembre 2020), ex fidanzato di, potrebbe fare arrabbiare molto Lady Montecarlo: per quale motivo? Per un suo commento su, attuale concorrente del Grande Fratello Vip e “nemica” della calabrese. Ex difa un“Una bella ragazza anche abbastanza tosta e spigolosa”, questo il commento di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.