Entella-Empoli: super Mancuso Un Mancuso versione "Lewandoski" decide questo Entella-Empoli. L'Entella apre le marcature sul finire di primo tempo con Costa, ma nella ripresa si scatena il numero sette toscano, che sigla una quadripletta. I liguri accorciano con Poli, poi Haas chiude il discorso con la rete del 2-5. Quali scelte hanno fatto i tecnici? 4-3-1-2 per Vivarini. Borra tra i pali e in difesa ci sono due rientri: Costa e Chiosa. A completare il reparto ci sono Coppolaro e Poli. Toscano in cabina di regia, con Paolucci e Crimi ai suoi fianchi. Sulla trequarti torna Schenetti. In avanti a sorpresa non c'è De Luca. Vivarini lancia Brunori e Morosini dal primo. Risponde Dionisi con il rodato 4-3-1-2. Ancora Furlan in porta, con il reparto difensivo formato da Fiamozzi, Casale, Romagnoli e Parisi. Stulac dirige la regia toscana, mentre ...

