Eleonora Daniele con la figlia Carlotta il primo natale

(Di sabato 12 dicembre 2020) Quello in arrivo persarà sicuramente unindimenticabile. Il più bello della sua vita, probabilmente, perché è ilda mamma. Il 25 maggio è nata la sua, frutto dell’amore con l’imprenditore Giulio Tassoni che la conduttrice del programma Storie italiane ha sposato nel settembre del 2019 dopo ben sedici anni insieme. Il loro matrimonio è stato coronato dall’arrivo della piccola, venuta al mondo nel pieno della prima fase della pandemia. Con un bebé anche ilassume un significato diverso, un sapore del tutto nuovo e speciale. È cosi anche pere suo marito. Sarà diverso lo spirito con cui addobberanno l’albero, con cui costruiranno il presepe, con cui andranno a comprare i regali. E di certo sarà diverso anche il ...

_beaphoenix_ : RT @contechristino: Che GF2 throwback con Nardi: - Luana Spagnolo squalificata perché aveva nascosto agli autori di Miss Italia nel Mondo e… - Pluviophile_G : RT @contechristino: Che GF2 throwback con Nardi: - Luana Spagnolo squalificata perché aveva nascosto agli autori di Miss Italia nel Mondo e… - Debina87 : RT @contechristino: Che GF2 throwback con Nardi: - Luana Spagnolo squalificata perché aveva nascosto agli autori di Miss Italia nel Mondo e… - giandomenic45 : RT @Giannina983: De Marco ha ancora possibilità di dire, fare, pensare. Daniele ed Eleonora NO Che marcisca in galera, sto mostro! #quar… - _GiorgioGreco : Più vedo le foto di #Eleonora e #Daniele e più mi assale la tristezza, forte da togliermi il respiro. Che tragedia. #QuartoGrado -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele

Si rinnova l'appuntamento con la festa natalizia di Telethon: anche quest'anno la Rai dedica una serata a Fondazione Telethon con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica ...Sabato 12 dicembre su Rai1 alle 20.35 va in onda l'annuale appuntamento natalizio Festa di Natale - Una serata per Telethon, maratona con ospiti dal mondo dello spettacolo per raccogliere fondi destin ...