Eki vincitore All Together Now | quanto ha vinto e da dove viene

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tutto quello che c’è da sapere su Eki,AllNow:hae da, curiosità sul giovane indonesiano. Un artista di strada che si esibisce in Piazza Duomo a Milano è ildel talent show di Canale 5, AllNow. “Eki“, nome d’arte di Kam Cahayadi è nato in Indonesia, nella capitale Giacarta nel 1987. Ultimo di sei fratelli, dei quali quattro femmine e un maschio, ha raccontato di aver avuto un’infanzia difficile. Sua mamma è morta e suo padre è andato in depressione. Invece lui, Eki è andato alla ricerca del riscatto e stasera ce l’ha fatta. In finale ha avuto la meglio degli altri sei finalisti. Al terzo posto si è classificato Savio Vurchio, cantante blues andriese molto dotato. Mentre ...