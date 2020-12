Di Francesco: “Non pensiamo ai problemi dell’Inter. Conta la nostra crescita” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha analizzato i temi alla vigilia della gara con l’Inter. Queste le sue parole: “Come arriva l’Inter? L’aspetto mentale dell’Inter mi interessa relativamente, noi dobbiamo pensare alla nostra forza. Non han passato il turno, magari sono arrabbiati: cosa ci darà maggior vantaggio? Non lo so, ma so che dobbiamo ribadire la nostra forza e pensare a noi. La squadra ha difeso bene e mantenuto l’equilibrio in tutta la gara, non soltanto nel secondo tempo: credo sia stata la partita dove abbiamo avuto maggiore continuità, nonostante le assenze e la bassa età media”. Sulla gara: “A me piacerebbe sempre imporre il nostro gioco, ma ci sono anche gli avversari. Ci saranno delle fasi in cui loro avranno il pallino del gioco, altre in cui lo avremo noi. Abbiamo lavorato tanto ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di, ha analizzato i temi alla vigilia della gara con l’Inter. Queste le sue parole: “Come arriva l’Inter? L’aspetto mentalemi interessa relativamente, noi dobbiamo pensare allaforza. Non han passato il turno, magari sono arrabbiati: cosa ci darà maggior vantaggio? Non lo so, ma so che dobbiamo ribadire laforza e pensare a noi. La squadra ha difeso bene e mantenuto l’equilibrio in tutta la gara, non soltanto nel secondo tempo: credo sia stata la partita dove abbiamo avuto maggiore continuità, nonostante le assenze e la bassa età media”. Sulla gara: “A me piacerebbe sempre imporre il nostro gioco, ma ci sono anche gli avversari. Ci saranno delle fasi in cui loro avranno il pallino del gioco, altre in cui lo avremo noi. Abbiamo lavorato tanto ...

