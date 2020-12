Crotone-Spezia: le formazioni ufficiali (Di sabato 12 dicembre 2020) La prima gara del sabato dell’11^ giornata di Serie A è la sfida salvezza tra le due neopromosse, Crotone e Spezia alle ore 15.00 allo Scida. Queste le formazioni ufficiali: Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Eduardo Henrique, Zanellato, Reca; Messias, Simy. All.: Stroppa. Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Farias, Piccoli, Agudelo. All.: Italiano. Foto: Twitter Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) La prima gara del sabato dell’11^ giornata di Serie A è la sfida salvezza tra le due neopromosse,alle ore 15.00 allo Scida. Queste le(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Eduardo Henrique, Zanellato, Reca; Messias, Simy. All.: Stroppa.(4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Farias, Piccoli, Agudelo. All.: Italiano. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

