Brusaferro (Iss): "Saranno festività natalizie Covid, serve il rispetto rigoroso delle regole. Situazione resta grave, non rilassare misure" (Di sabato 12 dicembre 2020) Durante le festività servono "dobbiamo fare tutti gli sforzi" per iniziare il nuovo anno con un numero di contagi "più basso dell'attuale" perché "è troppo alto". serve, insomma, essere "attenti" e "rigorosi" nel rispetto delle misure. La Situazione epidemiologica, infatti, "rimane grave". Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza avvisano riguardo i rischi che un "rilassamento" nel periodo natalizio possa generare nelle settimane successive. Con il Paese che entrerà nei giorni di festa con un'incidenza "ancora molto elevata" e "lontana dai livelli che permettono il ripristino della fase di contenimento", i vertici di Iss e ministero invitano alla ...

