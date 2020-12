Amici 2020, Riccardo va in sfida ma c’è un colpo di scena (Di sabato 12 dicembre 2020) La puntata di oggi 12 dicembre Oggi è andata in onda su Canale 5 la puntata di ‘Amici 20’. Questa settimana Riccardo, alunno di Lorella Cuccarini, è stato messo in guardia del fatto che oggi sarebbe stato in sfida con Tommaso, un ballerino notato da Alessandra Celentano nei casting. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@Amiciufficiale) UN RECAP DELLE MODALITÀ La modalità di quest’anno è stata dettata dalla situazione Coronavirus in Italia. Gli studenti a cui è stato già assegnato un banco, sono stati scelti dalla produzione del programma, da tecnici del ballo e dal canto. Sono stati poi confermati dagli insegnanti. Adesso però hanno inizio le sfide condotti esclusivamente dai professori. Questi ultimi potranno sostituire gli alunni facendoli ... Leggi su 361magazine (Di sabato 12 dicembre 2020) La puntata di oggi 12 dicembre Oggi è andata in onda su Canale 5 la puntata di ‘20’. Questa settimana, alunno di Lorella Cuccarini, è stato messo in guardia del fatto che oggi sarebbe stato incon Tommaso, un ballerino notato da Alessandra Celentano nei casting. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@ufficiale) UN RECAP DELLE MODALITÀ La modalità di quest’anno è stata dettata dalla situazione Coronavirus in Italia. Gli studenti a cui è stato già assegnato un banco, sono stati scelti dalla produzione del programma, da tecnici del ballo e dal canto. Sono stati poi confermati dagli insegnanti. Adesso però hanno inizio le sfide condotti esclusivamente dai professori. Questi ultimi potranno sostituire gli alunni facendoli ...

LaStampa : L’attivista egiziano che studia a Bologna: «Voglio mandare il mio amore a tutti i miei compagni di classe e amici d… - fattoquotidiano : Confcommercio: a Natale un italiano su 4 non farà regali. “È più una scelta che una necessità, pesa l’impossibilità… - Giornaleditalia : Amici 2020, scontro fra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano in diretta: poi colpo di scena - italiano201415 : RT @PButtafuoco: A proposito della vicenda De Girolamo, sette anni di fango manettaro, ci si chiede: dove saranno adesso quelli che l’omagg… - AnnaxLGxTS : RT @roberto_rigoni: Dicono che il 2021 sarà meglio del 2020, poi arriva la notizia che la D'urso vuole scendere in politica. E niente amici… -