All Together Now: Silvia Rita Iannone canta L’Amore si Odia – Finale (video e gallery) (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella Finale della terza edizione di All Together Now di stasera, 12 dicembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Silvia Rita Iannone, 21 anni, di Corato, che si è laureata con 110 e lode proprio durante le registrazioni del programma. Silvia Rita ha cantato il brano L’Amore si Odia di Noemi. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 12 dicembre 2020) Nelladella terza edizione di AllNow di stasera, 12 dicembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche, 21 anni, di Corato, che si è laureata con 110 e lode proprio durante le registrazioni del programma.hato il branosidi Noemi. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax,Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tranti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti ...

santanaslam : Stasera PMS talmente gelosa che avrei sbattuto la testa del mio ragazzo sul tavolino di vetro perché ha detto a una… - zazoomblog : All Together Now: Dalila Cavalera canta Un Senso – Finale (video e gallery) - #Together #Dalila #Cavalera #canta - Giornaleditalia : Anna Tatangelo esplosiva nella finale di All Together Now: GONNA CORTISSIMA. Che stacco di coscia! VIDEO - zazoomblog : ALL TOGETHER NOW 2020 FINALE- Diretta e vincitore: Dalila criticata da Renga - #TOGETHER #FINALE- #Diretta - miyaiverson : sto guardando All Together Now e wow questo è stato incredibile -