Acerbi out per infortunio | al suo posto la Lazio manda in campo Hoedt

Si sta giocando l'anticipo serale dell'undicesima giornata del campionato di Serie A, la Lazio ha dovuto fare i conti con l'infortunio del difensore Acerbi. I biancocelesti sono in campo contro l'Hellas Verona, i primi 30 minuti sono stati equilibrati con le due squadre che hanno dimostrato di essere in un buon periodo di forma. Cresce l'ansia in casa Lazio per l'infortunio del difensore Acerbi, il calciatore della Nazionale ha accusato un problema muscolare alla coscia destra ed è stato costretto a chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Hoedt. Le condizioni di Acerbi verranno valutate nelle prossime ore, in vista delle prossime partite.

LazionewsEu : 24' - Problemi muscolari per Acerbi. Il centrale della Lazio mette la palla in out. #LazioVerona 0-0 #SerieA - ndl00 : #Lazio, #Immobile e #Acerbi lavorano un po’ in gruppo, un po’ in palestra. #Leiva e #LuisAlberto tutto ok. #Muriqi… - vocelaziale : ??FORMELLO?? #Immobile e #Acerbi hanno lavorato un po’ in gruppo, un po’ in palestra?? #LuisAlberto e #Leiva comp… - sportli26181512 : #Lazio, Immobile a mezzo servizio. Patric ancora out: A Formello, Simone Inzaghi inizia a pensare alla sfida al Ver… - TuttoFanta : ??Report #LAZIO: ?Out #Lulic e #Patric (alle prese con un forte torcicollo). ?Nel pomeriggio #Immobile e #Acerbi ha… -