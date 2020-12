Accordo Ue sulle emissioni, Greenpeace: “Insufficiente a fronteggiare la crisi climatica. E il gas non può essere considerato energia pulita” (Di sabato 12 dicembre 2020) Riduzione delle emissioni nette dell’Unione europea dall’attuale 40% al 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. E’ l’Accordo trovato giovedì notte dal Consiglio europeo, alla vigilia del quinto anniversario dell’Accordo di Parigi. Sarebbe potuta diventare una svolta storica, ma così non è stato: lo scorso ottobre il Parlamento europeo si era espresso per un obiettivo più ambizioso, un taglio del 60%. D’altronde lo stesso Accordo di Parigi non ha segnato un vero cambiamento epocale. Come mostrano i risultati (scarsi) che si potranno rivendicare sabato, quando prenderà il via il Climate Ambition summit virtuale organizzato da Nazioni Unite, Regno Unito e Francia, in partnership con Italia e Cile. Obiettivo, fare un bilancio degli ultimi cinque anni sul fronte delle azioni intraprese dai Paesi contro il climate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Riduzione dellenette dell’Unione europea dall’attuale 40% al 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. E’ l’trovato giovedì notte dal Consiglio europeo, alla vigilia del quinto anniversario dell’di Parigi. Sarebbe potuta diventare una svolta storica, ma così non è stato: lo scorso ottobre il Parlamento europeo si era espresso per un obiettivo più ambizioso, un taglio del 60%. D’altronde lo stessodi Parigi non ha segnato un vero cambiamento epocale. Come mostrano i risultati (scarsi) che si potranno rivendicare sabato, quando prenderà il via il Climate Ambition summit virtuale organizzato da Nazioni Unite, Regno Unito e Francia, in partnership con Italia e Cile. Obiettivo, fare un bilancio degli ultimi cinque anni sul fronte delle azioni intraprese dai Paesi contro il climate ...

