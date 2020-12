“A Motown Christmas” | il Natale di Stevie Wonder e dei Jackson Five

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 dicembre 2020) Eccoci giunti al 12° giorno del nostro calendario dell’avvento musicale. Oggi, vogliamo ricordare un’opera che, quasi cinquant’anni fa, ha raccolto in un unico disco alcune delle voci più belle della black music. Parliamo di “A, una compilation musicale natalizia, pubblicata dallaRecords il 25 Settembre 1973. Contiene vari singoli stagionali e brani di album registrati da alcuni degli artisti dell’etichetta degli anni ’60 e dei primi anni ’70. Tra questi: ie The Supremes. Tutte le versioni dell’album La musica di “Aè stata più volte riciclata in diversi packaging. Nel 1992, il vinile è stato ristampato su compact disc, con tutte le 24 tracce dell’album ...