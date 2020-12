Uomini e Donne, anticipazioni 11 dicembre: importanti novità per alcuni protagonisti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Uomini e Donne, anticipazioni 11 dicembre: ecco come finirà l’appuntamento settimanale del dating-show di Maria De Filippi. Ci saranno importanti novità per alcuni famosi protagonisti. Discussione tra Lucrezia ed Armando durante un’uscita La situazione tra Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci è sempre più critica. Sono andati insieme ad un Self Service e in studio faranno sapere di aver avuto una discussione, perché un giovane presente nel ristorante si era proposto di accompagnare Lucrezia poco lontano, a comprare del vino, visto che non c’era e lei lo voleva. La giovane aveva accettato e Armando si era ingelosito. I “colleghi” gli daranno del retrogrado, ma lui spiegherà di aver trovato irrispettoso il comportamento di Lucrezia, dato che era ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 11 dicembre 2020)11: ecco come finirà l’appuntamento settimanale del dating-show di Maria De Filippi. Ci sarannoperfamosi. Discussione tra Lucrezia ed Armando durante un’uscita La situazione tra Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci è sempre più critica. Sono andati insieme ad un Self Service e in studio faranno sapere di aver avuto una discussione, perché un giovane presente nel ristorante si era proposto di accompagnare Lucrezia poco lontano, a comprare del vino, visto che non c’era e lei lo voleva. La giovane aveva accettato e Armando si era ingelosito. I “colleghi” gli daranno del retrogrado, ma lui spiegherà di aver trovato irrispettoso il comportamento di Lucrezia, dato che era ...

