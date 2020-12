Ultime Notizie Roma del 11-12-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 dicembre 2020)dailynews radiogiornale venerdì 11 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno è un consiglio Ué che si può definire storico un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse del recovery Fund così il premier Giuseppe Conte sulla quando europeo aggiungendo tuttavia che i fondi arriveranno prima di febbraio abbiamo raggiunto questo risultato aggiungere senza rinunciare a nessuno dei nostri principi abbiamo ribadito il principio dello stato di diritto e afferma che è stata ribadita la necessità di rafforzare il coordinamento dell’Unione ci riusciamo cercheremo di organizzare il vaccino dei per dimostrare concludi con te che andrò a parte insieme do quello che hai sul recovery nuovo importante traguardo con L’intesa leader europei sul testo dei cambiamenti climatici per il taglio delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 ...