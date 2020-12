Uboldo | auto si schianta contro un palo della luce e prende fuoco

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ha rischiato di ferirsi gravemente l’mobilista che si èto con l’undell’elettricità, tanto più che la vettura ha preso, invece è uscito indenne dall’incidente. E’ successo in via Asiago a, dove il conducente di una Peugeot 208 è improvvisamente uscito fuori strada sbattendouno dei pali di sostegno td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Sempre più automobilisti non pagano l'assicurazione. Numerose le auto sequestrate a Uboldo, i cui proprietari non dovranno pagare solo le spese di Sempre più automobilisti non pagano l'assicurazione: ...