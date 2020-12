The Wilds, la serie tv di Prime che ci dimostra quanto è difficile essere adolescenti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Se siete alla ricerca di una serie tv che vi faccia riflettere e che parli apertamente dei drammi dell’adolescenza, allora è il vostro lucky day, perché oggi esce The Wilds: il primo survival drama Amazon Original che, in 10 episodi, segue le (dis)avventure di un gruppo di ragazze bloccate su un’isola deserta dopo un misterioso incidente aereo. Ma nulla è come sembra e il naufragio potrebbe non essere frutto del caso. https://www.youtube.com/watch?v=5ZKl2CDRh-8 Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 dicembre 2020) Se siete alla ricerca di una serie tv che vi faccia riflettere e che parli apertamente dei drammi dell’adolescenza, allora è il vostro lucky day, perché oggi esce The Wilds: il primo survival drama Amazon Original che, in 10 episodi, segue le (dis)avventure di un gruppo di ragazze bloccate su un’isola deserta dopo un misterioso incidente aereo. Ma nulla è come sembra e il naufragio potrebbe non essere frutto del caso. https://www.youtube.com/watch?v=5ZKl2CDRh-8

