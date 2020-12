Snapchat | supporto nativo per Twitter

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Rolling out today on iOS! pic..com/0LIHQhmCKu -(@) December 10, 2020 L'integrazione è resa possibile grazie alle Snap Kit API , in particolare alla funzionalità Creative Kit , ...

Snapchat per iOS (in futuro anche per Android) supporta ora la condivisione dei messaggi di Twitter, quindi non occorre più effettuare screenshot.Consultatissimo per tenersi al passo su ciò che accade nel mondo, Twitter ha implementato alcune novità in ambito sicurezza, senza trascurare nuove collaborazioni, ora con Snapchat e Instagram, per es ...