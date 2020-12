Season per PS5 annunciato con un trailer ai The Game Awards (Di venerdì 11 dicembre 2020) I The Game Awards 2020 continuano a svelare interessanti annunci e, ora, è arrivato il momento di un nuovo titolo per PS5. Season è stato annunciato con un colorato trailer nel corso dello show. Dalla descrizione, Season è un'avventura atmosferica in terza persona da affrontare in bicicletta e attraverso gli occhi di una giovane donna di una comunità isolata. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) I The2020 continuano a svelare interessanti annunci e, ora, è arrivato il momento di un nuovo titolo per PS5.è statocon un coloratonel corso dello show. Dalla descrizione,è un'avventura atmosferica in terza persona da affrontare in bicicletta e attraverso gli occhi di una giovane donna di una comunità isolata. Leggi altro...

Call of Duty Black Ops Cold War si mostra ai Game Awards 2020, con un trailer gameplay interamente dedicato alla Season One multiplayer.

