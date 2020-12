“Sdraiati sul pavimento…”. GF Vip, Pierpaolo Pretelli beccato nella notte con Giulia Salemi. Tutti increduli, pubblico inferocito (Di venerdì 11 dicembre 2020) Siamo spettegolando della mitica Giulia Salemi, che sembra aver fatto breccia nel fortino Pierpaolo Pretelli, lasciando di stucco i cosiddetti fan dei “Gregorelli”. L’influencer è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 5 da poche settimane, ma sappiamo bene come sia avvezza alle dinamiche del reality, avendovi partecipato già due anni fa insieme a Francesco Monte. Comunque sia, da quando ha varcato la porta rossa, la Giulia Salemi ha preso a braccetto l’amico Tommaso Zorzi e tutto il suo gruppo di amici. Ma che c’entra Pretelli? Adesso lo sveliamo. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla Casa del GF Vip 5, tutto sta cambiando alla velocità della luce. Molti credono infatti di nella nuova coppia formata niente meno che dai ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Siamo spettegolando della mitica, che sembra aver fatto breccia nel fortino, lasciando di stucco i cosiddetti fan dei “Gregorelli”. L’influencer è entrataCasa del Grande Fratello Vip 5 da poche settimane, ma sappiamo bene come sia avvezza alle dinamiche del reality, avendovi partecipato già due anni fa insieme a Francesco Monte. Comunque sia, da quando ha varcato la porta rossa, laha preso a braccetto l’amico Tommaso Zorzi e tutto il suo gruppo di amici. Ma che c’entra? Adesso lo sveliamo. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla Casa del GF Vip 5, tutto sta cambiando alla velocità della luce. Molti credono infatti dinuova coppia formata niente meno che dai ...

