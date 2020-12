Sassuolo, 24 convocati per il Benevento: la decisione di De Zerbi su Caputo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In vista del match di questa sera contro il Benevento, valevole per l’11esima giornata di Serie A, in programma al Mapei Stadium alle ore 20.45, Roberto De Zerbi ha convocato 24 calciatori. Il tecnico del Sassuolo ha sciolto le riserve su Ciccio Caputo, l’attaccante salterà la sfida con i giallorossi dopo essersi allenato a parte per l’intera settimana. Il bomber neroverde non sarà l’unico assente, tra le fila emiliane mancheranno anche i difensori Romagna e Chiriches e gli attaccanti Ricci e Defrel. Questi i convocati del Sassuolo: PORTIERI 47Andrea Consigli 56Gianluca Pegolo 63Stefano Turati Difensori 2Marlon 5Kaan Ayhan 6Rogerio 13Federico Peluso 17Mert Müldür 22Jeremy Toljan 31Gian Marco Ferrari 77Giorgos ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– In vista del match di questa sera contro il, valevole per l’11esima giornata di Serie A, in programma al Mapei Stadium alle ore 20.45, Roberto Deha convocato 24 calciatori. Il tecnico delha sciolto le riserve su Ciccio, l’attaccante salterà la sfida con i giallorossi dopo essersi allenato a parte per l’intera settimana. Il bomber neroverde non sarà l’unico assente, tra le fila emiliane mancheranno anche i difensori Romagna e Chiriches e gli attaccanti Ricci e Defrel. Questi idel: PORTIERI 47Andrea Consigli 56Gianluca Pegolo 63Stefano Turati Difensori 2Marlon 5Kaan Ayhan 6Rogerio 13Federico Peluso 17Mert Müldür 22Jeremy Toljan 31Gian Marco Ferrari 77Giorgos ...

MCalcioNews : Sassuolo, i convocati per il match con il Benevento: ancora out Caputo e Chiriches ? - calciodangolo_ : ??#SassuoloBenevento, i convocati di #DeZerbi: out Caputo, c'è #Consigli? - Sawai_Maya0910 : RT @SassuoloUS: #SassuoloBenevento: sono 24 i convocati neroverdi. ?? - SassuoloUS : #SassuoloBenevento: sono 24 i convocati neroverdi. ?? - infoitsport : Sassuolo-Benevento, i convocati di Inzaghi: rientra Schiattarella -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo convocati Sassuolo Benevento convocati: le scelte su Caputo, Consigli e Defrel Sassuolonews.net Sassuolo-Benevento, i convocati di De Zerbi: out Caputo, c’è Consigli

In vista della gara tra Sassuolo e Benevento per la 11^ giornata di Serie A è stata diramata la lista dei giocatori convocati da De Zerbi Sono 24 i giocatori convocati da Roberto De Zerbi per la sfida ...

Boga in pole, tre dubbi per De Zerbi: la formazione del Sassuolo per stasera

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi apre questa sera la 11a giornata e rilancia Jeremie Boga. Nonostante critiche e flop con la Roma, il francese dovrebbe agire da esterno titolare con Berardi sull’altra ...

In vista della gara tra Sassuolo e Benevento per la 11^ giornata di Serie A è stata diramata la lista dei giocatori convocati da De Zerbi Sono 24 i giocatori convocati da Roberto De Zerbi per la sfida ...Il Sassuolo di Roberto De Zerbi apre questa sera la 11a giornata e rilancia Jeremie Boga. Nonostante critiche e flop con la Roma, il francese dovrebbe agire da esterno titolare con Berardi sull’altra ...