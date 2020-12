Robinho, confermata condanna a 9 anni di carcere/ Stupro di gruppo su una 23enne (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'ex calciatore del Milan, Robinho, condannato anche in Appello a 9 anni di carcere con l'accusa di violenza di gruppo su una ragazza 23enne Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'ex calciatore del Milan,to anche in Appello a 9dicon l'accusa di violenza disu una ragazza

