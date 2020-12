Recovery fund, i conti sui sussidi danno saldo negativo per l'Italia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe dovuto ascoltare Daniel Gros. Conte dovrebbe ricordare che l’Italia, terzo contribuente netto della UE, versa al bilancio europeo più di quanto riceve. Daniel Gros, intervistato dal quotidiano La Stampa l’8 aprile 2020, ipotizzava per il nostro paese “trasferimenti diretti dall’Unione Europea sotto forma di un temporaneo stop ai contributi dovuti a Bruxelles....Si tratterebbe, con una decisione che durerebbe 7 anni, di sospendere i trasferimenti all’Ue, che per l’Italia ogni anno sono pari a 15 miliardi. In sette anni sarebbero 105 miliardi di risparmi”. Qui Gros si riferisce ai versamenti (trasferimenti) Italiani al bilancio Ue. In realtà i risparmi, come vedremo, sarebbero “solo” sui circa 35 miliardi di saldo negativo versamenti/accrediti tra ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe dovuto ascoltare Daniel Gros. Conte dovrebbe ricordare che l’, terzo contribuente netto della UE, versa al bilancio europeo più di quanto riceve. Daniel Gros, intervistato dal quotidiano La Stampa l’8 aprile 2020, ipotizzava per il nostro paese “trasferimenti diretti dall’Unione Europea sotto forma di un temporaneo stop ai contributi dovuti a Bruxelles....Si tratterebbe, con una decisione che durerebbe 7 anni, di sospendere i trasferimenti all’Ue, che per l’ogni anno sono pari a 15 miliardi. In sette anni sarebbero 105 miliardi di risparmi”. Qui Gros si riferisce ai versamenti (trasferimenti)ni al bilancio Ue. In realtà i risparmi, come vedremo, sarebbero “solo” sui circa 35 miliardi diversamenti/accrediti tra ...

