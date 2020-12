Recovery: deputati Pd, 'Parlamento sia centrale in Piano' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “La definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la sua attuazione, nel quadro di NextGenertion EU, costituisce uno dei passaggi più importanti per il nostro Paese nel secondo dopoguerra". Lo sottolineano i deputati del Pd Gianluca Benamati, Marina Berlinghieri, Laura Boldrini, Vincenza Bruno Bossio, Susanna Cenni, Antonella Incerti, Andrea Fraiilis, Alberto Pagani, Lia Quartapelle. "L'opportunità che abbiamo di fronte è non solo quella di sanare le ferite inferte dal Covid, ma anche quella di proiettare l'Italia nel futuro, affrontando di petto grandi sfide: dallo sviluppo digitale, alla transizione verde, dal rafforzamento sanitario alla coesione sociale e territoriale, fino alla rimozione dei divari di genere. Tutto quanto a patto che le ingenti risorse che ci sono riconosciute a livello europeo, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “La definizione delNazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la sua attuazione, nel quadro di NextGenertion EU, costituisce uno dei passaggi più importanti per il nostro Paese nel secondo dopoguerra". Lo sottolineano idel Pd Gianluca Benamati, Marina Berlinghieri, Laura Boldrini, Vincenza Bruno Bossio, Susanna Cenni, Antonella Incerti, Andrea Fraiilis, Alberto Pagani, Lia Quartapelle. "L'opportunità che abbiamo di fronte è non solo quella di sanare le ferite inferte dal Covid, ma anche quella di proiettare l'Italia nel futuro, affrontando di petto grandi sfide: dallo sviluppo digitale, alla transizione verde, dal rafforzamento sanitario alla coesione sociale e territoriale, fino alla rimozione dei divari di genere. Tutto quanto a patto che le ingenti risorse che ci sono riconosciute a livello europeo, in ...

