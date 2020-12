Natale, come funzioneranno gli spostamenti tra comuni: le ipotesi allo studio. Speranza contrario ad allentare il divieto (Di venerdì 11 dicembre 2020) A Natale, Santo Stefano e Capodanno si potrà uscire dal proprio comune senza rischiare alcuna sanzione. È ormai confermata la revoca del divieto di spostamento introdotta con il decreto Covid che fa da cornice legislativa all’ultimo dpcm: dopo le pressioni di sindaci, opposizioni e parte della maggioranza, il governo ha deciso di fare una (parziale) marcia indietro. Le ipotesi sul tavolo al momento sono due: consentire una deroga a chi vive in comuni con meno di 5mila abitanti – considerati più penalizzati rispetto alle grandi città – o allentare la misura in modo generalizzato a livello provinciale. Rimane invariato lo stop agli spostamenti tra Regioni gialle dal 21 dicembre al 6 gennaio, salvo motivi di salute, necessità o lavoro. Gli uffici legislativi di Palazzo Chigi sono quindi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) A, Santo Stefano e Capodanno si potrà uscire dal proprio comune senza rischiare alcuna sanzione. È ormai confermata la revoca deldi spostamento introdotta con il decreto Covid che fa da cornice legislativa all’ultimo dpcm: dopo le pressioni di sindaci, opposizioni e parte della maggioranza, il governo ha deciso di fare una (parziale) marcia indietro. Lesul tavolo al momento sono due: consentire una deroga a chi vive incon meno di 5mila abitanti – considerati più penalizzati rispetto alle grandi città – ola misura in modo generalizzato a livello provinciale. Rimane invariato lo stop aglitra Regioni gialle dal 21 dicembre al 6 gennaio, salvo motivi di salute, necessità o lavoro. Gli uffici legislativi di Palazzo Chigi sono quindi ...

