Nagorno Karabakh, l’Azerbaijan ‘sequestra’ la Storia armena. Ma non può distruggerne la memoria (Di venerdì 11 dicembre 2020) di Ani Vardanyan* Abbiamo varcato la soglia del XXI secolo: noi cittadini del terzo millennio crediamo forse che nulla ormai possa stupirci. Eppure la Storia si ripete ancora una volta e diventiamo testimoni dell’ennesima tragedia umana. Una tragedia che viene a bussare alle nostre porte travolgendo lo spazio che ci siamo ritagliati per isolarci da tutto ciò che non ci riguarda direttamente. E anche questa volta possiamo fare la nostra scelta: restare indifferenti facendo finta di essere ignari di ciò che sta accadendo, oppure aprire gli occhi impegnandoci a fermare la politica “memoricida” delle autorità azere verso una delle civiltà più antiche del mondo, la civiltà armena. In Azerbaijan, un paese dove l’odio verso l’etnia armena è la base della propaganda del regime, un paese dove seminare e alimentare odio verso il popolo armeno è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) di Ani Vardanyan* Abbiamo varcato la soglia del XXI secolo: noi cittadini del terzo millennio crediamo forse che nulla ormai possa stupirci. Eppure lasi ripete ancora una volta e diventiamo testimoni dell’ennesima tragedia umana. Una tragedia che viene a bussare alle nostre porte travolgendo lo spazio che ci siamo ritagliati per isolarci da tutto ciò che non ci riguarda direttamente. E anche questa volta possiamo fare la nostra scelta: restare indifferenti facendo finta di essere ignari di ciò che sta accadendo, oppure aprire gli occhi impegnandoci a fermare la politica “memoricida” delle autorità azere verso una delle civiltà più antiche del mondo, la civiltà. In Azerbaijan, un paese dove l’odio verso l’etniaè la base della propaganda del regime, un paese dove seminare e alimentare odio verso il popolo armeno è ...

