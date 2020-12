Morto l’attore ed ex wrestler Tommy Lister: ha recitato con Tarantino (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ex wrestler e poi attore, sempre sul ring. Tommy Lister, conosciuto anche come ‘Tiny’, è Morto all’età di 62 anni. Diventato famoso soprattutto per aver recitato in jackie Brown di Quentin Tarantino e nel ‘Il cavaliere oscuro’ di Nolan. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella casa a Marian del Rey, in California. Alla rivista People la manager Cindy Cowan ha spiegato che il primo ad insospettirsi è stato un amico di Lister, che non ricevendo sue risposte da alcune ore ha deciso di andare nel suo appartamento, dove lo ha trovato Morto. Sul decesso indaga ora il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles, che ha disposto l’autopsia per verificare il motivo del decesso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 11 dicembre 2020) Exe poi attore, sempre sul ring., conosciuto anche come ‘Tiny’, èall’età di 62 anni. Diventato famoso soprattutto per averin jackie Brown di Quentine nel ‘Il cavaliere oscuro’ di Nolan. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella casa a Marian del Rey, in California. Alla rivista People la manager Cindy Cowan ha spiegato che il primo ad insospettirsi è stato un amico di, che non ricevendo sue risposte da alcune ore ha deciso di andare nel suo appartamento, dove lo ha trovato. Sul decesso indaga ora il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles, che ha disposto l’autopsia per verificare il motivo del decesso. L'articolo proviene da Italia Sera.

