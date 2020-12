Mattarella | “C’è ancora da lottare contro il Covid I nazionalismi non ritardino i fondi sul Recovery”

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “La ripartenza non potrà fare a meno del talento di giovani, beneficiari e protagonisti della stagione del post”, afferma il Capo dello Stato Sergio. Sofferenza, morte e paure: le priorità sono cambiate e spaventano ma “non dobbiamo arrenderci a danni che la pandemia può creare nella società per cui dobbiamo trovare responsabilità condivise per un futuro migliore”, evidenzia. È l’ora “del coraggio del rischio e dell’esplorazione che sono fattori decisivi nella vita di una comunità”, sottolinea il presidente della Repubblica alla cerimonia per l’XI edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione “Cotec”. “Stiamo vivendo tempi difficili. La pandemia ha portato sofferenze, morte, paure in ogni comunità. Il mondo intero è impegnato a contenerla. Le priorità sono cambiate per ciascuno di noi, per le famiglie, per ...