Mafia: assolto Mannino, cosa succederà adesso al processo trattativa di Palermo?/Adnkronos (Di venerdì 11 dicembre 2020) Palermo, 11 dic. (Adnkronos) - Il telefono cellulare che il boss Totò Riina avrebbe tenuto in cella, le nuove rivelazioni dell'ex guardia giurata Pietro Riggio - vicino a cosa nostra poi diventato collaboratore di giustizia - l'archiviazione della posizione del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro. Il troncone principale del processo d'appello sulla trattativa tra Stato e Mafia è arrivato quasi a metà del percorso. La sentenza di secondo grado è prevista per il 2021. Ma sono in tanti a chiedersi se l'assoluzione definitiva dell'ex ministro Calogero Mannino che ha scelto il giudizio abbreviato nel processo trattativa, possa avere delle ripercussioni anche sul troncone principale del dibattimento giunto in appello. Secondo l'ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020), 11 dic. () - Il telefono cellulare che il boss Totò Riina avrebbe tenuto in cella, le nuove rivelazioni dell'ex guardia giurata Pietro Riggio - vicino anostra poi diventato collaboratore di giustizia - l'archiviazione della posizione del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro. Il troncone principale deld'appello sullatra Stato eè arrivato quasi a metà del percorso. La sentenza di secondo grado è prevista per il 2021. Ma sono in tanti a chiedersi se l'assoluzione definitiva dell'ex ministro Calogeroche ha scelto il giudizio abbreviato nel, possa avere delle ripercussioni anche sul troncone principale del dibattimento giunto in appello. Secondo l'ex ...

Agenzia_Italia : Mannino è stato assolto per la trattativa Stato-mafia - rep_palermo : Mafia, il sindacalista Liarda assolto: non simulò le minacce delle cosche [di Francesco Patanè] [aggiornamento dell… - gandolag : RT @mautortorella: Vorrei segnalare che Calogero #Mannino oggi è stato assolto anche dalla #Cassazione con formula piena nel processo sulla… - masqliddo : 29 anni di odissea giudiziaria per #Mannino che oggi viene definitivamente assolto in Cassazione. Diteglielo all’e… - Notiziedi_it : Mannino è stato assolto per la trattativa Stato-mafia -