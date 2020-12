Jasmine Carrisi stupisce tutti e dichiara su Al Bano: “Non è come pensate” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bella Jasmine Carrisi sul programma the Voice, stupendo tutti con questa rivelazione. Lei è bellissima, ma anche molto criticata, anche solamente per il fatto di essere la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, stiamo parlando ovviamente di Jasmine Carrisi. Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vediamo insieme che cosa hato la bellasul programma the Voice, stupendocon questa rivelazione. Lei è bellissima, ma anche molto criticata, anche solamente per il fatto di essere la figlia di Ale Loredana Lecciso, stiamo parlando ovviamente di. Vediamo meglio insieme che cosa hato in L'articolo proviene da Leggilo.org.

