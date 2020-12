Il post gara di Sassuolo-Benevento (Di sabato 12 dicembre 2020) Roberto De Zerbi e Simone Inzaghi hanno risposto alle domande dei giornalisti nel post gara di Sassuolo-Benevento. Cosa avrà detto Roberto De Zerbi? Il Sassuolo, secondo il tecnico, è in grave sofferenza fisica. La squadra comunque si sta aggrappando con le unghie alle alte posizioni e l’infermeria si sta anche svuotando. Riguardo alla prima frazione è mancata un po’ di velocità, ma il tecnico ha affermato che Djuricic ha fatto bene, per quelle che sono le sue caratteristiche. Infine un pensiero su Paolo Rossi: “Ero piccolo nell’82, ma già il suo nome dice tutto. La sua morte si somma a quella di Maradona: due perdite pesanti per chi è della mia generazione”. Inzaghi nel post gara di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 dicembre 2020) Roberto De Zerbi e Simone Inzaghi hanno riso alle domande dei giornalisti neldi. Cosa avrà detto Roberto De Zerbi? Il, secondo il tecnico, è in grave sofferenza fisica. La squadra comunque si sta aggrappando con le unghie alle alte posizioni e l’infermeria si sta anche svuotando. Riguardo alla prima frazione è mancata un po’ di velocità, ma il tecnico ha affermato che Djuricic ha fatto bene, per quelle che sono le sue caratteristiche. Infine un pensiero su Paolo Rossi: “Ero piccolo nell’82, ma già il suo nome dice tutto. La sua morte si somma a quella di Maradona: due perdite pesanti per chi è della mia generazione”. Inzaghi neldi ...

PietroMazzara : Ballottaggio #Hauge @Brahim per la gara di domani contro il #Celtic. #Kjaer potrebbe riposare, ma si decide domani… - MoliPietro : Il post gara di Sassuolo-Benevento - GrossetoSport : New post (Si attende il rinvio ufficiale della gara fra Pianese e Follonica Gavorrano.) has been published on Gross… - TuttoVenezia : ??? #Vacca nel post gara di #VeneziaMonza - formulagio : RT @wolfsxtar: piangiamo per i caschi figuriamoci per i tr post gara -

Ultime Notizie dalla rete : post gara Il post gara di Sassuolo-Benevento Periodico Daily - Notizie Eintracht Francoforte, Hütter: “La squadra sa di aver perso una grande occasione per vincere”

Eintracht Francoforte, Hütter: “La squadra sa di aver perso una grande occasione per vincere” - Il tecnico parla dopo il 2-1 col Wolfsburg ...

Monza, Brocchi: “Grande risposta della squadra a livello caratteriale. Su Balotelli…”

Monza, Brocchi: “Grande risposta della squadra a livello caratteriale. Su Balotelli…” - Il tecnico parla dopo il 2-0 col Venezia ...

Eintracht Francoforte, Hütter: “La squadra sa di aver perso una grande occasione per vincere” - Il tecnico parla dopo il 2-1 col Wolfsburg ...Monza, Brocchi: “Grande risposta della squadra a livello caratteriale. Su Balotelli…” - Il tecnico parla dopo il 2-0 col Venezia ...