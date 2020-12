Il look migliore di Emma Marrone nella finale di X Factor ha sorpreso tutti (Di sabato 12 dicembre 2020) Emma Marrone nella finale del reality show canoro trasmesso su Sky Uno ha scelto due look molto glamour. Vediamo gli outfit del giudice più cattivo di X Factor. Anche la quattordicesima edizione di X Factor è giunta al termine, la vincitrice è la cantautrice Casadilego. Oggi però il focus è sui look sfoggiati da Emma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 12 dicembre 2020)del reality show canoro trasmesso su Sky Uno ha scelto duemolto glamour. Vediamo gli outfit del giudice più cattivo di X. Anche la quattordicesima edizione di Xè giunta al termine, la vincitrice è la cantautrice Casadilego. Oggi però il focus è suisfoggiati daL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

escopata84 : @commentoquello Vero. Tra gli uomini Tommaso stasera forse il suo look migliore. Gnocco. - heronxile : @brankooksaurus È BELLISSIMA FRANCA NON SCHERZIAMO LOOK AT HER, comunque si chiama chaeyoung il giorno in cui anche… - socialmediacosi : RT @MakerFaireRome: ?? Sei un aspirante #rapper? Iscriviti alla #RapRoulette di #MFR2020, la sfida che ti permette di fare il tuo freestyle… - MLuisaFortunato : @comeringostarr Il duetto migliore. Nonostante il nude look di Agnelli. - Iegnettoz : stasera faccio un thread del migliore look di seungyoun ?? -

Ultime Notizie dalla rete : look migliore Il look migliore di Emma Marrone nella finale di X Factor ha sorpreso tutti CheDonna.it Il look migliore di Emma Marrone nella finale di X Factor ha sorpreso tutti

La cantante Emma Marrone come giudice di X Factor è cresciuta e lo ha mostrato con i suoi outfit da copiare! Ecco i due scelti per la finale.

Gossip Girl è “solo” un teen drama? Tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV, aspettando l’attesissimo reboot

Gossip Girl: quello che sappiamo sul reboot e tutte le curiosità sulla serie tv che ha appassionato una generazione. Dalle location alla moda ...

La cantante Emma Marrone come giudice di X Factor è cresciuta e lo ha mostrato con i suoi outfit da copiare! Ecco i due scelti per la finale.Gossip Girl: quello che sappiamo sul reboot e tutte le curiosità sulla serie tv che ha appassionato una generazione. Dalle location alla moda ...