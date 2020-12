Giallo tamponi a Napoli: Hysaj e Rrahmani da positivi a negativi al Covid in 24 ore (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Caos tamponi. Non c’è pace per Hysaj e Rrahmani, che erano risultati positivi ai tamponi Uefa del 9 dicembre, ma oggi i due calciatori del Napoli sono negativi al tampone da Covid-19 dell’Asl. “Amir Rrahmani e Elseid Hysaj sono risultati negativi al tampone effettuato ieri dalla ASL di pertinenza”. A renderlo noto è stata la società partenopea attraverso un tweet sul proprio account ufficiale. Un piccolo Giallo dopo che i due calciatori erano stati testati prima del match contro la Real Sociedad e il verdetto era stato opposto. “Va detto che tali fenomeni possono capitare per i vari laboratori . C’è chi alternava risultati ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Caos. Non c’è pace per, che erano risultatiaiUefa del 9 dicembre, ma oggi i due calciatori delsonoal tampone da-19 dell’Asl. “Amire Elseidsono risultatial tampone effettuato ieri dalla ASL di pertinenza”. A renderlo noto è stata la società partenopea attraverso un tweet sul proprio account ufficiale. Un piccolodopo che i due calciatori erano stati testati prima del match contro la Real Sociedad e il verdetto era stato opposto. “Va detto che tali fenomeni possono capitare per i vari laboratori . C’è chi alternava risultati ...

